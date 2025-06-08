玄関のドアを開けると、そこにいたのは…!?【漫画】本編を読む＜不気味な妖怪の正体とは…!?＞子どもの頃から絵を描くことに情熱を注いできた漫画家の紫咲甘藍さん(@hitsuji_kanran)は、Xを中心に作品を発表している。2024年1月には短編ホラー『怪逅』を投稿し、大きな話題を呼んだ。この作品では、女子生徒が語る3つの恐ろしい話が登場し、どれも想定外の展開と異質な妖怪の登場で読者をゾッとさせる。今回は、この作品が誕生した