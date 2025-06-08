船でガザ地区に向かうグレタ・トゥンベリさん。支援物資輸送を企画した団体が2日に公開した（FreedomFlotillaCoalition提供、ロイター＝共同）【エルサレム共同】イスラエルのカッツ国防相は8日、スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリさんらが支援物資を届けるためパレスチナ自治区ガザへ向かっている船の到着を阻止するよう、イスラエル軍に指示したと明らかにした。軍は支援物資を積んだ船を過去にも急襲している