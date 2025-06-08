女子ダブルスで優勝したサラ・エラニ（右）、ジャスミン・パオリーニ組＝パリ（共同）【パリ共同】テニスの四大大会第2戦、全仏オープン最終日は8日、パリのローランギャロスで行われ、男子シングルス決勝で四大大会3連勝を目指す第1シードのヤニク・シナー（イタリア）と前回覇者で第2シードのカルロス・アルカラス（スペイン）が対戦。優勝賞金は255万ユーロ（約4億2千万円）。女子ダブルスはサラ・エラニ、ジャスミン・パ