【ルヴァン杯プレーオフラウンド第2戦】(三協F柏)柏 2-1(前半0-1)東京V<得点者>[柏]渡井理己(50分)、垣田裕暉(71分)[東]染野唯月(43分)<警告>[柏]古賀太陽(44分)、垣田裕暉(45分+2)、山田雄士(46分)[東]齋藤功佑(52分)観衆:8,037人主審:ロバート・ジョーンズ副審:聳城巧、岩崎創一└MF中川敦瑛が単騎突破から絶妙アシストで3戦2G1A!! 東京V2連破の柏、5年ぶりルヴァン杯8強入り