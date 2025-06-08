【ルヴァン杯プレーオフラウンド第2戦】(ニッパツ)横浜FC 4-0(延長)C大阪<得点者>[横]森海渡(45分+2)、ユーリ・ララ(84分)、鈴木武蔵(89分)、櫻川ソロモン(104分)<退場>[C]福井光輝(42分)<警告>[横]鈴木準弥(51分)観衆:3,825人主審:御厨貴文副審:日比野真、森川浩次└横浜FCが“伝説的”大逆転でルヴァン杯初8強! 第1戦で3点ビハインドも…福森3A大活躍、櫻川が逆転ヘッド弾、前半レッドのC大阪は無念敗退