[6.8 ルヴァン杯POラウンド第2戦 横浜FC 4-0 C大阪 ニッパツ]ルヴァンカップは8日にプレーオフラウンド第2戦を行った。横浜FCとセレッソ大阪の対戦は、延長戦の末に横浜FCが4-0で勝利。第1戦はC大阪に1-4で敗れたが、2試合合計で5-4と大逆転勝利を収め、クラブ初のベスト8進出を決めた。3点差を追いかける横浜FCは4日の第1戦から先発8人を変更。FW森海渡が今シーズン初先発となった。一方、大量リードのC大阪も第1戦から8人を