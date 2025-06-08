男性が女性を本気で大切にしたい、関係をもっと前進させたいと思っている時は、その想いが必ず行動に表れるんです。そこで今回は、男性があなたとの将来を確実なものにしたいと覚悟を決めて見せる「本命サイン」を紹介します。他の人には見せない特別扱いをする本気で大切にしたい女性に対して、男性は他の誰よりも優しく接します。友達や同僚への対応とは明らかに違う、特別な優しさを見せてくれるんです。それは周りの人から見て