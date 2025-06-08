【モデルプレス＝2025/06/08】モデルの伊藤桃々が8日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つオフショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】伊藤桃々、美谷間披露◆伊藤桃々、美バスト披露伊藤は「昨日のヘアメは久しぶりにお姫」とつづり、写真を公開。花のモチーフがあしらわれたドレスから美しいバストをのぞかせ、ヘアはサイドでリボンと髪を編み下ろしして可愛らしいスタイリングとなっていた。この投稿にファン