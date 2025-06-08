女優の足立梨花が８日に自身のＳＮＳを更新し、「新しいカメラ持って深大寺へNEWカメラは＃ＦＵＪＩＦＩＬＭ ＃ＸＦ１０この色味好きすぎる」とつづった。ラムネの瓶を手におちゃめな表情を見せたショットを披露した。続けて「一緒に行ったのはもちろん ＠ｒｉｍａ＿ｎｉｓｈｉｚａｋｉ」とつづり、女優でタレントの西崎莉麻と深大寺を訪れたことを報告した。最後に「顔まわりのシェーディングをいれすぎたのはご愛嬌