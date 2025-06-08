結成40周年を迎えたロックバンド、RED WARRIORS（レッド・ウォリアーズ）が8日、東京・ラインキューブ渋谷に2000人を集めてツアー「RED WARRIORS THE ROCK SHOW暴動クラブ」の東京公演を開いた。ゲストに暴動クラブを迎えて「バラとワイン」「Casino Drive」など全14曲を熱唱した。ボーカルのダイアモンド☆ユカイ（63）は「俺たちは絶滅危惧種。みんな見に来てくれ。これから、どんどんいろいろなところに行くよ」と話した。RED W