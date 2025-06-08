ABEMAで放送された『ヒプムビ the Party！夏も情報も先取りスペシャル！』内にて、＜ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 11th LIVE≪Final D.R.B≫＞（以下、11thライブ）が9月・10月に開催されることが発表された。 観客の投票によってラップバトルの勝敗が変わるインタラクティブ映画として現在大ヒット上映中の映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（以下、ヒプムビ）。6月11日(水)には劇中楽曲を網羅した映画