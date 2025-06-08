お笑いタレント有吉弘行（51）が8日、パーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、3日に肺炎のため89歳で死去した巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんを巡る報道について、思いを語った。長嶋さんの葬儀・告別式がこの日、都内斎場でしめやかに営まれ、親族や葬儀委員長の巨人・山口寿一オーナー（68）やソフトバンク・王貞治球団会長（85）、巨人OB会長の中畑清氏（71＝本紙評