2025JリーグYBCルヴァンカップ・プレーオフラウンド第2戦の4試合が8日に行われた。J2から唯一プレーオフラウンドに進出したジュビロ磐田は、ホームで湘南ベルマーレと対戦。磐田は78分、上原力也がFKから直接ゴールネットを揺らして先制に成功したが、磐田は2戦合計スコア1−2で敗退。逃げ切った湘南がプライムラウンドに勝ち進んだ。サンフレッチェ広島とアビスパ福岡の一戦は31分、中野就斗のゴールで広島が先制すると、64