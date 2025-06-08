ボクシングのバンタム級2団体王座統一戦が8日、東京・有明コロシアムで行われ、世界ボクシング評議会（WBC）チャンピオンの中谷潤人（M・T）が国際ボクシング連盟（IBF）王者の西田凌佑（六島）に6回終了TKO勝ちし、統一王者となった。