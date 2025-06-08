【モデルプレス＝2025/06/08】女優の長谷川京子が8日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルを披露した。【写真】長谷川京子、脚線美際立つミニ丈姿◆長谷川京子、美脚披露長谷川は、深いグリーントップスにミニ丈のボトムスを合わせた私服姿を披露。ベンチに腰を掛けており、ミニ丈のボトムスからは美しい脚がスラリと伸びている。この投稿を受け、ファンからは「完璧スタイル」「腰の位置高い」「骨格から違う」「美しすぎる」