元AKB48でモデル、女優として活躍する藤園麗（20）が8日、さいたまスーパーアリーナで行われた女子学生向けイベントシンデレラフェス」のファッションランウエーなどに出演した。SPINNS（スピンズ）ステージのモデルとして登場。黒のキャミチュニックと、太ももをあらわにしたボーダーのショートパンツにブーツを合わせたキュートなスタイルでランウエーを歩き、客席からは「かわいいー！」と大歓声が起こった。ステージを終えた