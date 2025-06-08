ハロプロ研修生 ハロー！プロジェクト（以下、ハロプロ）でのデビューを夢見るハロプロ研修生が6月8日に、東京・Zepp DiverCity(TOKYO)で、定期公演「Hello! Project 研修生発表会 2025 6月『The Heat Is On !』」を開催した。本稿では昼夜2部制で行われた公演のうち、昼公演をレポートする。【写真】ハロプロ研修生、定期公演の模様本公演では、林仁愛・浅野優莉花・宮越千尋・西村乙輝・大坪茉乃・吉田光里・杉原