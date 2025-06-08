左から元BOΦWYの高橋まこと、Kiyoshi（Ba）、ダイアモンド☆ユカイ（Vo）、shake（Gt） ロックバンドのRED WARRIORSが8日、東京・LINE CUBE SHIBUYA「RED WARRIORS THE ROCK SHOW 暴動クラブ」 囲み会見を行なった。結成40周年イヤーに突入し、8日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで行われた「RED WARRIORS THE ROCK SHOW 暴動クラブ」で、都内ライブハウスでの3デイズ公演「RED WARRIORS 40th anniversary Vol.2 原点回