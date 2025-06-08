EGGS ’N THINGS JAPANでは、ディズニーの人気キャラクター･スティッチをモチーフにした、オリジナルの数量限定アイテムを、2025年6月6日(金)よりEggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffeeにて発売いたしております。6月6日(金)の実写映画公開日に合わせて、特別なアイテムを展開しています。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 スティッチをモチーフにした特別なアイテムを発売 ｢リロ&amp