£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£±°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£¶¡áÄë·ý¡Ë¤¬À¤³¦Á°¾¥Àï¤ÎÆ±µé£±£°²óÀï¤Ç£×£Â£ÁÆ±µé£¶°Ì¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥ã¥ó¡Ê£²£¹¡á¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤Ë£³¡½£°¤ÎÈ½Äê¤Ç¾¡Íø¡£Ç¯Æâ¤Ë·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦²¦ºÂ½éÄ©Àï¤Î¼Â¸½¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¡£½øÈ×¤«¤éÁÇÁá¤¯¿­¤Ó¤ë±¦¥¸¥ã¥Ö¤òÃæ¿´¤Ë¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿Æá¿ÜÀî¡££´²ó¤Ë¶öÁ³¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Çº¸ÌÜ¾å¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤¬¡¢£¶²ó¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Êº¸¥¢¥Ã