『余命300日の毒親』より【マンガ】『余命300日の毒親』を最初から読むモラハラと暴力で家族を支配してきた毒親。そんな大嫌いな父親の介護をする必要に迫られた娘は、心身ともに追い詰められ心のバランスを崩して…。枇杷かな子さんが発表したコミックエッセイ『余命300日の毒親』は、関係性の良くない父親をひとりで介護することになってしまった娘の葛藤を描いた物語です。著者の枇杷さんはがんになった両親をふたり同時に介護