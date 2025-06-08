◆男子プロゴルフツアー今季メジャー第２戦ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯最終日（８日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４３０ヤード、パー７１）３位で出た蝉川泰果（アース製薬）が通算１０アンダーで並んだ堀川未来夢（ＷａｖｅＥｎｅｒｇｙ）とのプレーオフを１ホール目で制し、１年半ぶりの５勝目を挙げ、史上最年少のメジャー３冠を達成した。タレントの久保葵と昨年１１月に結婚後、初のツアー優勝を飾った。今