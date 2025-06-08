全国高校サッカーインターハイ（総体）兵庫県予選の決勝が8日、三木総合防災公園で行われ、滝川第二が3―3からのPK戦を5―4で制し、AIE国際を破り、9年ぶり24度目の優勝を決めた。前半終了間際と後半早々の得点でAIE国際が2点をリードしたが、滝川第二のエース・空久保善（3年）の連続ゴールで追い付く。後半25分にCKからのゴールでAIE国際に勝ち越されたが、後半27分、FKから空久保が頭で決め再び同点とした。延長戦でも両