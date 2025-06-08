大阪府の吉村洋文知事、大阪市の横山英幸市長が8日、大阪城ホールで行われた大阪国際文化芸術プロジェクト「OSAKA MUSIC EXPO 2025〜大阪城ホール〜」に出演した。冒頭に登場した吉村氏は会場を見渡し、「すごい人ですね。万博会場よりも盛り上がっているんじゃないですか」と上機嫌であいさつ。コブクロ、柴咲コウ、スガシカオ、BEGIN、大阪出身の4人組ロックバンドflumpoolボーカル山村隆太、miwaが出演し、音楽で大阪を盛り上げ