モラハラは深刻な影響を及ぼすものです。今回は、モラハラに苦しむ女性が抱えがちな特性と、対応法を探ります。【自分よりも配偶者を優先】すべてを夫のためにと考え、自己主張を控えることは、モラハラに苦しむ女性の一般的な特徴です。このような行動はときとして、モラハラを引き起こす原因となります。【意見を抑え平和を保つ】対立を避けるために自分の意見を抑え、相手の言い分に無条件で従う姿勢も、モラハラ夫から好まれる