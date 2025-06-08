2025年6月6日、韓国・ニュース1は「食い逃げされたうなぎ料理専門店の店主が、警察の誠意のない対応に憤慨している」と伝えた。記事によると、5日のJTBC「事件班長」は、京畿（キョンギ）道・水原（スウォン）のうなぎ専門店で発生した食い逃げ事件を取り上げた。店主によると、食い逃げ犯は男1人女2人の3人組で、うなぎ料理を4人分と酒や副菜も注文し、会計は19万ウォン(約2万円）に上ったという。食事を済ませると、まず男が上着