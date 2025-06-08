Jリーグは６月８日、ルヴァンカップ・プレーオフラウンド第２戦の４試合を各地で開催。三協フロンテア柏スタジアムでは、柏レイソルと東京ヴェルディが対戦した。第１戦で３−０と勝利し、大きなアドバンテージを持つ柏が、序盤から攻勢に出る。11分のジエゴのシュートは、DF谷口栄斗にブロックされる。先制は東京V。43分、中央での連係から食野壮磨がボックス内に縦パスを供給する。これを受けた染野唯月がワントラップから