恋愛関係では、彼氏の思わぬ行動が原因で、悩みの種になることも。今回は、彼氏の問題行動に直面したときの対処法を紹介します。【心の距離を感じたら】彼からの冷たい態度や無関心が心を痛める原因となる場合、自分の感情を整理し、なぜこのような状況になったのかを冷静に考えてみましょう。感情をそのままにしておくよりも、適切なタイミングで話し合い、心の中を共有することが大切です。【対話を通じて真実を探る】彼とのコミ