【モデルプレス＝2025/06/08】モデル・女優の鈴木ゆうかが8日、自身のInstagramを更新。ウエディングドレス姿を披露した。【写真】鈴木ゆうか、美スタイル際立つウエディングドレス姿◆鈴木ゆうか、ウエディングドレス姿披露「ベルクラシックグループ新CMのオフショットです」とコメントを添え、ウエディングドレス姿を披露した鈴木。オフショルダータイプのドレスからは美しいデコルテラインが輝いている。この投稿にSNS上では「