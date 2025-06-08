アメリカでの関税交渉から8日に帰国した赤沢経済再生相は、記者団の取材に対し、「直ちに首脳会談をして合意に結びつくことには、なかなかならないだろう」との見方を示した。5回目の交渉を終えた赤沢氏は、帰国後に首相公邸に入り、石破首相や林官房長官らと会談した。その後の記者団の取材に赤沢氏は、「精力的に積み重ねている議論の内容を説明し、今後の進め方などについて指示を受けた」と述べた。その上で、「事務方で、閣僚