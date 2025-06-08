左から元BOΦWYの高橋まこと、Kiyoshi（Ba）、ダイアモンド☆ユカイ（Vo）、shake（Gt） ロックバンド、RED WARRIORS（レッド・ウォーリアーズ）が結成40周年イヤーに突入し、8日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで行われた「RED WARRIORS THE ROCK SHOW 暴動クラブ」で、都内ライブハウスでの３デイズ公演「RED WARRIORS 40th anniversary Vol.2 原点回帰Tour “Oh My God” Tour」の開催を発表した。ライブ開演前にはメ