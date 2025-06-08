元欅坂46の長濱ねる（26）が7月15日に発売するセカンド写真集（タイトル未定、講談社）の第5弾先行カットがこのほど、公開された。 【写真】黒キャミの破壊力よ！ 大胆な長濱ねるにドキドキ止まらん 解禁されたのはフィンランドの古都・ポルヴォーのホテルで撮影した1枚。胸元を大胆に見せた黒いキャミワンピースに身を包み、アプリコットをがぶり。無心でほおばるあどけない表情をキャッチしている。 この一