◆ルヴァン杯▽プレーオフラウンド第２戦横浜ＦＣ４―０Ｃ大阪（８日・ニッパツ三ツ沢球技場）Ｃ大阪は横浜ＦＣに０―４で大敗し、第１戦（４〇１）での３点リードを守れず、まさかの大逆転負けで敗退が決まった。＊＊＊前半４２分の一連のプレーが、勝敗を分けた。横浜ＦＣがＧＫとＤＦラインの間を狙ったロングボールを蹴ると、Ｃ大阪のＧＫ福井光輝はクリアを狙い、ゴールを飛び出した。しかしクリアに失敗し