6月8日、お笑いコンビ「霜降り明星」粗品の友人『生涯収支マイナス4億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。6月8日（日）に東京競馬場で行われた安田記念（G1・芝1600m）の予想結果を報告した。【動画】本日の安田記念について本命のブレイディヴェーグは4着昨日の動画では本命馬に紅一点の「ブレイディヴェーグ」を指名していた。結果は最後の追い比べに敗れて惜しくも4着。馬券圏