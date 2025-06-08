この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのはきらのどん@7y♂5y♀(@tatosori)さんが投稿したあるエピソード。新しい出会いや環境で緊張をするのは大人も子どもも一緒。仲良くなれるか、ドキドキですよね。わが子が緊張していたら、背中を押してあげたいと思うものです。皆さんは、どんな励ましの言葉が思いつきますか？今回は親子の会話に思わず笑ってしまうような投稿です。 渾身の励ましのつ