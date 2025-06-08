この漫画は、著者・あべかわ(@abekawa.zunda)さんによる、ママ友トラブルと解決までの道のりを描いた作品です。主人公のナナちゃんママが幼稚園で出会ったママ友との関係に悩みながらも、最終的に自分との価値観の違いを伝え、距離を置くまでを描いています。ジロウ君ママから「子どもが園を休んだ日、別のママ友とで帰ったの？」と問い詰められたナナちゃんママ。ジロウ君ママは、まさか幼稚園を休んだ日まで道を監視していたので