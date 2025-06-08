この作品は、アイドルオタクの作者・M子(＠bocchiota)さんが以前勤めていた会社でイケメン社員のO野さんに恋をするも、彼の本当の姿は自分の期待とは異なる姿だったとに気づき、葛藤しながら恋をあきらめ前進するお話です。M子さんの声掛けに対し、優しげに「隣に座って話そう」と言ってくれたO野さんですが、その表情には何か下心もあるような気がして…？『アイドルオタクが現実のイケメンに恋をした話』第45話をごらんください