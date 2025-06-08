明石家さんまがＭＣを務める大阪・ＭＢＳ「明石家電視台」が７日、放送され、大物過ぎるゲストの登場に、さんまが「すまんな〜そんな男がこんな…」と恐縮した。今年１月、日本人初のゴールデングローブ賞助演男優賞を受賞した浅野忠信（５１）で、渡辺謙、真田広之らが出演したハリウッド映画「ラストサムライ」（２００３年）のオーディションに落選していたことなどを、穏やかな微笑みを浮かべながら明かした。また、デビ