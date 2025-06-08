NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺（つたじゅうえいがのゆめばなし）〜」は8日、第22話「小生、酒上不埒(さけのうえのふらち)にて」が放送された。黄表紙の傑作「金々先生栄花夢（きんきんせんせいえいがのゆめ）」の作者、恋川春町＜倉橋格＞（こいかわ・はるまち／くらはし・いたる）を演じる俳優の岡山天音（30）がシーンを振り返った。春町は駿河小島藩に仕える武士。挿絵も文章も書ける戯作者。鱗形屋孫兵衛（片岡