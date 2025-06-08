別府競輪の「レインボーカップA級ファイナル」は8日9Rで行われ、1〜3着に入った小原丈一郎（26＝青森・115期）、橋本智昭（42＝宮城・99期）、川口雄太（28＝徳島・111期）が9日付でS級2班に特別昇級する。