「ボクシング・１０回戦」（８日、有明コロシアム）ＷＢＣ世界同級１位の那須川天心（２６）＝帝拳＝がＷＢＡ世界同級６位ビクトル・サンティリャン（２９）＝ドミニカ共和国＝と対戦し、判定３−０（９９−９１、９９−９１、１００−９０）で勝利。ボクシング通算成績は７戦７勝（２ＫＯ）とし、キックを含めたプロ公式戦５４戦５４勝とした。１１月頃を予定している世界初挑戦へ関門を突破した。那須川にとってはボクシン