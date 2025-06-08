山東省徳州市寧津県の面積は900平方キロ足らずだが、そこには運動器具メーカー2986社が集まっており、製品の中国シェア率は70％に達する。さらに製品は170カ国・地域以上に輸出されており、精密鋳造、スマートセンサー、モノのインターネット（IoT）システムなどを網羅する整った産業チェーンを形成している。現時点で、寧津県では運動器具の部品の95％以上を地元で調達できるようになっており、運動器具の設計、研究開発から、生