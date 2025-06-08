お湯を注いで待つだけで、手軽においしいラーメンが食べられる「カップラーメン」。しょうゆ味やとんこつ味、辛みそ味など味わいは豊富で、細麺や太麺、縮れ麺やストレート麺など麺の種類もさまざまなものが販売されています。今回はマーチャンダイジング・オンの提供する流通POSデータサービス「RDS-POS」をもとに、2024年度の「カップ麺の売上」をランキング化。その結果を紹介するとともに、All About ラーメンガイドで、これま