◆YBCルヴァン・カップPOラウンド第2戦広島2―1（2戦合計2―2、PK4―3）福岡（8日、エディオンピースウイング広島）左脚の負傷で離脱していたアビスパ福岡の北島祐二が4月6日のJ1リーグ浦和戦以来、約2カ月ぶりに実戦復帰した。2戦合計2―2で迎えた後半35分に途中出場。決勝点を演出できず「ミスも増え、まだまだ力不足と技術不足を感じた」と反省したが、前線で位置取りを変えながらパスのつなぎ役として存在感を発揮。延