◇AQUAチャレンジカップ第49回大阪府サッカー選手権大会（2025年6月8日）サッカーのAQUAチャレンジカップ2025OFA第49回大阪府サッカー選手権大会（U―12）（スポニチ後援）が8日、鶴見緑地第2人工芝グラウンドとOFA四條畷人工芝グラウンドの2ヶ所で、代表決定戦計18試合が行われた。中央大会常連のガンバ大阪門真ジュニア1stやアイリスFC住吉1stが快勝したほか、太田JFC、柏原市JSCなどが決勝大会進出を決め、全32チーム