「ゆきぽよ」の愛称で知られるモデルでタレントの木村有希が８日に自身のＳＮＳを更新、「久しぶりにうちの姫達とおでかけ」とつづると、迷彩柄のトップスを着て愛犬に身を寄せ、笑顔を見せるショットを披露した。この投稿にはフォロワーから「本当に憧れ」「魅力的な美女めちゃくちゃ可愛い」「かわぽよ」などの声が寄せられている。