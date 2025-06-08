日本代表は7日、W杯アジア最終予選の最終戦となるインドネシア戦（10日、吹田）に向けて堺市内で練習を行った。MF佐野海舟（24＝マインツ）はホーム開催の国際Aマッチに出場すれば24年1月1日のタイ以来となる。この日の練習は冒頭15分のみの公開。有料で公開された6日の練習では佐野海の名前の書かれたタオルを掲げるファンもおり、声援も浴びた。「もちろんその声は届いています。次は何より結果が一番大事になる」と必勝を期