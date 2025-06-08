■ボクシング バンタム級10回戦 那須川天心（WBC1位） VS ビクトル・サンティリャン（WBA6位）（8日、東京・有明コロシアム）WBC世界バンタム級1位の那須川天心（26、帝拳）がWBA同級6位のビクトル・サンティリャン（29、ドミニカ共和国）とノンタイトル戦を行い、10ラウンドを戦い3−0の判定勝利を収めた。これで天心は、2023年4月のボクシングデビュー戦から負けなしの7戦全勝となった。チケットは完売し会場は満員の観客