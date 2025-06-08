国際Aマッチ3試合目の出場が最終予選デビューとなった。日本代表GK谷晃生(町田)はアウェーで行われた5日のW杯アジア最終予選・オーストラリア戦(●0-1)にフル出場。代表戦出場は後半31分から途中出場した昨年6月11日のアジア2次予選・シリア戦(○5-0)以来で、先発は22年7月27日のE-1選手権・韓国戦(○3-0)以来、約3年ぶりだった。「これまでも最終予選に帯同してきた中、早い段階で(W杯本大会)出場が決まって、こういう形でチャ