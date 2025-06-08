6月7日・8日の2日間、『久原本家 茅乃舎 presents 葉加瀬太郎 音楽祭2025』上賀茂神社公演が開催。6月7日公演の出演者のなかには、さだまさしと今井美樹がおり、葉加瀬太郎を含めた3ショットが公開された。 写真：葉加瀬太郎＆さだまさしの2ショット ＋ ミャクミャクコーデの葉加瀬太郎と今井美樹がさだまさしを囲む3ショットも（全2投稿） ■ゲストとのリンクコーデのため、50着ほどの衣装を準備 葉加瀬太郎は自身